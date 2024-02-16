Минтранс пообещал движение поездов по ВСМ каждые 10-15 минут

Минтранс: поезда до Петербурга по ВСМ будут ходить каждые 10-15 минут

Глава Минтранса Виталий Савельев пообещал, что поезда по высокоскоростной магистрали (ВСМ) будут ходить каждые 10-15 минут. Его слова приводит РИА Новости.

Он также уточнил, что время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит два часа 15 минут, до Твери — 39 минут, от Санкт-Петербурга до Великого Новгорода — 29 минут.

Пилотный проект строительства магистрали планируется реализовать по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения, рассказал Савельев.

По его словам, уже создана компания, которая станет акционером, она получила название «ВСМ две столицы». «В качестве концедента предполагается определить Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России», — добавил министр транспорта.

Ранее президент России Владимир Путин в Верхней Пышме Свердловской области провел совещание о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения в стране. Речь шла в том числе о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, также обсуждался вопрос такой трассы до Минска, эту инициативу поддержал белорусский лидер Александр Лукашенко.

