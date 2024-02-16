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15:51, 16 февраля 2024Среда обитания

Москвичи расхотели покупать жилье

Спрос на покупку первичного и вторичного жилья в Москве снизился

Фото: Мария Купцова /« Лента.ру»

В январе 2024 года жители Москвы расхотели покупать жилье — спрос на приобретение как первичного, так и вторичного жилья в столице снизился. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум», передают «Известия».

Так, число договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) снизилось на восемь процентов за месяц, до 5300. Относительно января 2023 года показатель уменьшился на 59 процентов, уточнили эксперты. На вторичном рынке количество договоров купли-продажи сократилось на три процента, до 7500. Январский показатель 2024-го стал худшим с 2017 года, когда было зарегистрировано 4800 сделок, уточнили в «Метриуме».

При этом ипотеку жители столицы стали брать активнее — в январе 2024 года было выдано 7900 кредитов на новостройки и готовое жилье. Это на 11 процентов больше, чем в тот же месяц годом ранее.

«Очевидно, что при текущих ставках покупка вторичного жилья станет недоступной. При этом альтернативу в виде готовых новостроек найдут не все: готового жилья от застройщиков — 5–10% рынка и не всем подходит долевое строительство. Значительное число несостоявшихся покупателей и продавцов вторичного жилья перешли на аренду. Это значит, что рынок новостроек также лишается определенной подпитки средствами от продажи старого жилья. Ужесточение условий льготных программ также охладит спрос на новостройки», — пояснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее в Москве заметили необычно высокий для января спрос на аренду квартир. Нетипичную для текущего периода динамику эксперты объясняют ростом предложения (оно увеличилось на 12,8 процента с начала года) и тем, что потенциальные арендаторы смирились с высокими ценами.

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      Нина Ташевская
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