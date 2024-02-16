Мужчина нашел потерянный 30 лет назад кошелек и вернул его владельцу

Edinburgh Live: в Шотландии мужчина вернул потерянный 30 лет назад кошелек

Житель Шотландии обнаружил бумажник, потерянный 30 лет назад, и разыскал его владельца. Об этом сообщает Edinburgh Live.

44-летний Фрейзер Галл нашел кошелек на улице в городе Норт-Берик во время прогулки с собакой. Мужчина удивился, когда открыл бумажник и обнаружил в нем старую банковскую карту, выпущенную в 1991 году. Помимо этого, внутри находились бонусные карты магазинов многолетней давности и членская карта местного видеопроката. Галл признался, что не мог поверить своим глазам, когда увидел карточки времен своего детства. «Это действительно вернуло меня в прошлое», — говорит Галл.

Мужчина решил вернуть бумажник владельцу и начал искать его в социальной сети. Спустя всего несколько часов с ним связался один из местных жителей, который приходится родственником человеку, потерявшему кошелек. Галл благополучно передал находку владельцу, и тот предложил ему вместе выпить пива в знак благодарности.

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