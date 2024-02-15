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12:41, 15 февраля 2024Из жизни

Унесенное ураганом семейное фото вернули владельцам через 16 лет

В США женщине вернули унесенный торнадо в 2008 году снимок бабушки и дедушки
СюжетТорнадо в США:

Фото: Unsplash

В США женщине вернули свадебную фотографию ее бабушки и дедушки, которую унес торнадо 16 лет назад. Об этом пишет The Washington Post.

Разрушительный ураган, при котором скорость ветра достигала 330 километров в час, пронесся по штату Айова в 2008 году. Хоуп Томкинс лишилась дома и большей части имущества. Она рассказала, что от ее жилища осталось только три стены, а большая часть имущества была безвозвратно утеряна. Особенно Томкинс расстроила потеря свадебной фотографии ее бабушки и дедушки, которые поженились в 1942 году. Этот снимок был семейной реликвией и стоял в доме на видном месте.

Много лет женщина не надеялась найти старое фото, однако 22 января она обнаружила в социальной сети объявление мэрии города Паркерсберг, расположенного в 60 километрах от ее дома. В нем была опубликована фотография ее бабушки и дедушки и просьба к возможным владельцам забрать ее.

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Оказалось, что снимок нашли во время разбора завалов и отправили в бюро находок Паркерсберга, куда свозили все целые вещи, обнаруженные после торнадо. Потом фотография затерялась и была найдена сотрудниками мэрии в шкафу только в начале года.

«Учитывая, через что ей пришлось пройти, она в отличном состоянии. Другого свадебного снимка родителей у нас никогда не было», — сказала 76-летняя Марсия Малл — мать Томпкинс и дочь запечатленных на фото Максин и Рэймонда Рэндалл.

Томпкинс рассказала, что несколько раз была в бюро находок и искала снимок, однако найти так и не смогла. «Не теряйте надежды, когда ищете свое сокровище. Может пройти 15-20 лет, но однажды мы, возможно, тоже найдете его», — посоветовала Малл.

Ранее сообщалось, что в США владелец кинотеатра нашел там потерянный 65 лет назад кошелек одной из посетительниц и вернул его ее семье. Потерянная в 1958 году вещь лежала за стеной туалета, однако раньше на том месте была кладовка.

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      Никита Савин
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