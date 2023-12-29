Потерянный 65 лет назад кошелек вернули семье владелицы

В США хозяин кинотеатра нашел потерянный в 1958 году кошелек и вернул владельцам

В США владелец кинотеатра нашел там потерянный 65 лет назад кошелек одной из посетительниц и вернул его ее семье. Об этом сообщает New York Post.

Кошелек обнаружил хозяин кинотеатра Plaza Theater в городе Атланта, штат Джорджия, Крис Эскобар. Кинотеатр был построен в 1939 году, и на данный момент является старейшим в городе. Потерянная в 1958 году вещь лежала за стеной туалета, однако владелец уточнил, что раньше на этом месте была кладовка.

Эскобар признался, что совершил настоящее путешествие в прошлое, открыв кошелек. В нем лежали черно-белые фото семьи владелицы, лотерейный билет, который позволял выиграть новый автомобиль Chevrolet, а также карты страхования. Кроме того, в кошельке были кредитные карты двух супермаркетов, которые давно закрылись, и чеки на бензин.

Однако главной находкой стали водительские права на имя Флой Калбрет. Эскобар вместе с женой провели интернет-расследование, которое вывело их на 71-летнюю Тею Чемберлен — дочь Калбрет. Оказалось, что пожилая женщина живет всего в 20 минутах езды от кинотеатра.

Чемберлен очень обрадовалась находке и пошутила, что потеря вещей ее матерью «никогда не была большой неожиданностью». Она также рассказала, что Калбрет преподавала в воскресной школе и даже организовала в городе благотворительный турнир по гольфу для сбора средств в помощь больным церебральным параличом.

Забрать кошелек из кинотеатра пришли дети, внуки и даже правнуки Калбрет, которым сейчас пять и семь лет. Чемберлен призналась, что было очень трогательно смотреть, как они рассматривают вещи прабабушки, которую никогда не знали.

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