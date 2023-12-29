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19:05, 29 декабря 2023Из жизни

Потерянный 65 лет назад кошелек вернули семье владелицы

В США хозяин кинотеатра нашел потерянный в 1958 году кошелек и вернул владельцам

Фото: Kisetsu Co / Unsplash

В США владелец кинотеатра нашел там потерянный 65 лет назад кошелек одной из посетительниц и вернул его ее семье. Об этом сообщает New York Post.

Кошелек обнаружил хозяин кинотеатра Plaza Theater в городе Атланта, штат Джорджия, Крис Эскобар. Кинотеатр был построен в 1939 году, и на данный момент является старейшим в городе. Потерянная в 1958 году вещь лежала за стеной туалета, однако владелец уточнил, что раньше на этом месте была кладовка.

Эскобар признался, что совершил настоящее путешествие в прошлое, открыв кошелек. В нем лежали черно-белые фото семьи владелицы, лотерейный билет, который позволял выиграть новый автомобиль Chevrolet, а также карты страхования. Кроме того, в кошельке были кредитные карты двух супермаркетов, которые давно закрылись, и чеки на бензин.

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Однако главной находкой стали водительские права на имя Флой Калбрет. Эскобар вместе с женой провели интернет-расследование, которое вывело их на 71-летнюю Тею Чемберлен — дочь Калбрет. Оказалось, что пожилая женщина живет всего в 20 минутах езды от кинотеатра.

Чемберлен очень обрадовалась находке и пошутила, что потеря вещей ее матерью «никогда не была большой неожиданностью». Она также рассказала, что Калбрет преподавала в воскресной школе и даже организовала в городе благотворительный турнир по гольфу для сбора средств в помощь больным церебральным параличом.

Забрать кошелек из кинотеатра пришли дети, внуки и даже правнуки Калбрет, которым сейчас пять и семь лет. Чемберлен призналась, что было очень трогательно смотреть, как они рассматривают вещи прабабушки, которую никогда не знали.

Ранее сообщалось, что супружеской паре из американского штата Висконсин вернули обручальное кольцо, которое 14 лет пролежало на дне озера. Украшение нашел мужчина и выложил пост об этом в социальных сетях.

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      Никита Савин
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