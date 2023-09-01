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14:33, 1 сентября 2023Из жизни

Потерянное кольцо пролежало 14 лет на дне озера и вернулось к владельцу

Американец воссоединился с пролежавшим 14 лет на дне озера обручальным кольцом

Фото: Casey Clough / Shutterstock / Fotodom

Супружеская пара в американском штате Висконсин воссоединилась с обручальным кольцом, которое 14 лет пролежало на дне озера. Об этом сообщает WSAZ.

В 2009 году Майк Кронинг играл вместе с сыном в воде, и в этот момент потерял платиновое обручальное кольцо. Мужчина и его жена Трейси несколько дней искали украшение при помощи масок для дайвинга, но безуспешно. Они смирились с тем, что кольцо утрачено навсегда, и даже купили замену. С тех пор американцы много раз возвращались на озеро, но о кольце уже не думали.

Недавно Кронинг увидел пост о кольце в соцсети. Член озерной ассоциации Билл Стюарт нашел пропавшее украшение и опубликовал фотографию находки в надежде разыскать владельца.

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Кронинг связался со Стюартом, и тот решил удостовериться, что кольцо попадет к настоящему владельцу. Он попросил американца назвать надпись на кольце. «Там наша свадебная песня. Я выгравировал эти слова и дату нашей свадьбы», — ответил мужчина.

В тот же вечер он приехал к дому Стюарта и забрал кольцо. «Это как найти иголку в стоге сена или выиграть в лотерею», — эмоционально признался журналистам Кронинг.

Ранее сообщалось, что в США кольцо, потерянное Джоном Лещински в студенческие годы, вернулось к нему спустя 25 лет.

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    Алиса Дмитриева
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