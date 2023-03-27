Потерянное в студенческие годы кольцо вернулось к владельцу спустя 25 лет

Virginia Tech: в США работники университета нашли потерянное 25 лет назад студентом кольцо

В США кольцо, потерянное жителем штата Северная Каролина Джоном Лещински в студенческие годы, вернулось к нему спустя 25 лет. Об этом сообщает Virginia Tech.

Мужчина потерял украшение, когда учился в Политехническом университете штата Вирджиния. Он, как и его однокурсники, носил кольцо для выпускников, которое выдается всем студентам в последний год обучения в средних школах, колледжах или университетах США. Однажды Лещински отправился играть в волейбол на песчаную площадку на территории учебного заведения. На время игры он снял сандалии, рубашку, часы и кольцо, а когда вернулся, то обнаружил, что украшение пропало. Остальные вещи мужчины остались нетронутыми, поэтому он решил, что кольцо украли. Лещински также не стал покупать новое украшение, так как в тот момент оплачивал обучение и не мог позволить себе дополнительные траты.

В январе 2023 года работники Политехнического университета, отвечающие за его инфраструктуру, занимались улучшением волейбольной площадки и заметили на земле небольшой блестящий предмет. Один из работников по имени Пэт Сэйлорс приостановил работу бригады, чтобы рассмотреть находку поближе. Оказалось, что он нашел потерянное Лещински более 25 лет назад кольцо. Работник увидел, что на внутренней стороне украшения было выгравировано имя владельца, и связался с ним в социальной сети.

По словам Лещински, он не поверил своим глазам, когда получил кольцо по почте и впервые увидел его. «Учитывая, что оно все эти годы лежало в песке на открытом воздухе, оно находится в хорошем состоянии. Приятно видеть, что в мире еще есть честные и порядочные люди», — поблагодарил мужчина Сэйлорса.

Ранее сообщалось, что жительница США получила фото с утопленного 13 лет назад фотоаппарата благодаря рыбаку, нашедшему его в реке. Женщина потеряла камеру в 2010 году, когда сплавлялась на надувном круге по реке.

