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17:22, 22 марта 2023Из жизни

Женщина получила фотографии с потерянного 13 лет назад фотоаппарата

Fox 9: женщина получила фото с утопленного 13 лет назад фотоаппарата благодаря рыбаку

Кадр: FOX31 Denver / YouTube

Жительница американского города Кочис, штат Аризона, получила фото с утопленного 13 лет назад фотоаппарата благодаря рыбаку, нашедшему его в реке. Об этом сообщает Fox 9.

Корал Амайи, которой сейчас 35 лет, много путешествовала и всегда носила с собой фотоаппарат. В 2010 году она потеряла любимую камеру, когда сплавлялась на надувном круге по реке Анимас. «Я буквально плакала. Мой парень злился на меня из-за того, что я оказалась так привязана к вещи, но я была пьяна в тот момент», — рассказала женщина.

Вместе с камерой пропали и фотографии щенков собаки, принадлежавшей американке. Амайи не рассчитывала когда-либо увидеть их вновь, пока не получила в соцсети сообщение о потерянном фотоаппарате. Оказалось, что Спенсер Грейнер рыбачил на реке и заметил пролежавшую 13 лет на дне камеру. Он извлек ее из воды и опубликовал в соцсети фотографии самого фотоаппарата и хранившихся на нем фотографий, чтобы найти владельца.

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Знакомый Амайи увидел ее на одной из фотографий и отметил в комментариях. «Я буквально танцевала в туалете конференц-центра. Я была вне себя от счастья!» — рассказала она о моменте, когда узнала, что фотоаппарат нашелся. Грейнер пообещал отправить ей фотоаппарат по почте.

Ранее сообщалось, что упавший в реку в Великобритании во время мальчишника iPhone десять месяцев пролежал на дне и вернулся к хозяину в рабочем состоянии. Местный житель нашел мобильный телефон в воде, когда плавал на каноэ вместе со своей семьей, а затем разыскал владельца.

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Алиса Дмитриева
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