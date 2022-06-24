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Мобильный телефон заработал после 10 месяцев под водой

UPI: потерянный iPhone 10 месяцев пролежал в реке и заработал после подзарядки

Фото: Unsplash

Упавший в реку в Великобритании во время мальчишника iPhone десять месяцев пролежал на дне и вернулся к хозяину в рабочем состоянии. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мигель Пачеко нашел мобильный телефон в воде, когда плавал на каноэ вместе со своей семьей на реке Уай вблизи города Синдерфорд, графство Глостершир, и забрал его домой, чтобы просушить. «Я не думал, что он заработает. Внутри было полно воды», — рассказал мужчина.

Он высушил аппарат при помощи воздушного компрессора и подключил его к зарядному устройству. Британец очень удивился, когда оказалось, что iPhone работает.

Пачеко опубликовал в соцсети снимки телефона и экрана блокировки, на котором была установлена фотография мужчины и женщины. Пользователи поделились постом несколько тысяч раз, и в конце концов им удалось идентифицировать мужчину на фотографии. Им оказался Оуэн Дэвис из шотландского города Эдинбург.

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Владелец телефона рассказал, что уронил его в реку, когда плавал на каноэ во время мальчишника. «Мы были в двухместном каноэ, и возможно, моему партнеру не надо было вставать. Разумеется, мы упали. Телефон был у меня в заднем кармане, и как только он оказался в воде, я понял, что лишился его», — пояснил Дэвис.

Мужчина поблагодарил Пачеко за возвращение гаджета. «Если бы я нашел телефон, то отнес бы его в ближайший паб и не заморачивался бы с просушкой при помощи воздушного компрессора», — признался он.

Ранее сообщалось, что потерянный жительницей США на острове Хорн на Миссисипи мобильный телефон неделю пролежал на дне реки и продолжал работать. Нашедший телефон мужчина опубликовал фотографию гаджета в соцсети, и она привлекла внимание владелицы телефона.

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Алиса Дмитриева
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