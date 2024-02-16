Мужское тело с огнестрельным ранением обнаружено в лесу под Челябинском

В лесу под Челябинском найдено тело егеря с огнестрельным ранением

Мужское тело с огнестрельным ранением найдено в Нязепетровском районе Челябинской области. Об этом 16 февраля сообщает издание Ura.Ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным ведомства, это местный егерь. Его обнаружили в лесу около деревни Бадажи. По предварительным данным, произошедшее не является криминалом.

Следственный комитет проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Туве возбуждено уголовное дело в отношении депутата местного заксобрания, подозреваемого в совершении случайного выстрела в человека на охоте.