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12:42, 16 февраля 2024Силовые структуры

Мужское тело с огнестрельным ранением обнаружено в лесу под Челябинском

В лесу под Челябинском найдено тело егеря с огнестрельным ранением

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Мужское тело с огнестрельным ранением найдено в Нязепетровском районе Челябинской области. Об этом 16 февраля сообщает издание Ura.Ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным ведомства, это местный егерь. Его обнаружили в лесу около деревни Бадажи. По предварительным данным, произошедшее не является криминалом.

Следственный комитет проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Туве возбуждено уголовное дело в отношении депутата местного заксобрания, подозреваемого в совершении случайного выстрела в человека на охоте.

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      Анна Габай
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