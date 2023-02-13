Российский депутат застрелил человека на охоте

Baza: в Туве возбудили уголовное дело в отношении депутата из-за случайного убийства

В Туве возбуждено уголовное дело в отношении депутата местного заксобрания, подозреваемого в случайном убийстве человека на охоте. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, охота проходила у села Нарын. Депутат с двумя знакомыми использовали тепловизоры, в который он увидел на расстоянии 100-150 метров цель и выстрелил из ружья. Охотники подъехали к месту и нашли там тело мужчины с огнестрельным ранением. Они вызвали полицию.

С парламентария взята подписка о невыезде.

Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности, уточнила «Ленте.ру» представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Алла Нурсат. По ее словам, фигурантом дела является 44-летний местный житель. По версии следствия, 12 февраля подозреваемый во время охоты увидел через тепловизор огнестрельного ружья марки «Егерь ВПО-114» цель и, приняв ее за животное, выстрелил. Огнестрельное ранение получил 38-летний мужчина, который скончался на месте.