На Украине взрыв повредил объект портовой инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА Ким: в Очакове взрыв повредил портовую инфраструктуру

В Очакове, Украина, взрыв повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в Telegram.

По его словам, взрывы фиксировались 15 февраля в 10:03 и 17:10. Из-за них также пострадало одно из предприятий, расположенных в городе.

Кроме того, взрывы происходили в акватории Очаковской городской общины. Глава ОВА отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

10 февраля в результате взрывов в Очакове произошло отключение электричества в ряде районов Николаевской области. Как отметил Виталий Ким, это произошло из-за повреждения линий электропередачи.