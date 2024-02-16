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08:59, 16 февраля 2024Бывший СССР

На Украине взрыв повредил объект портовой инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА Ким: в Очакове взрыв повредил портовую инфраструктуру

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Очакове, Украина, взрыв повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в Telegram.

По его словам, взрывы фиксировались 15 февраля в 10:03 и 17:10. Из-за них также пострадало одно из предприятий, расположенных в городе.

Кроме того, взрывы происходили в акватории Очаковской городской общины. Глава ОВА отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

10 февраля в результате взрывов в Очакове произошло отключение электричества в ряде районов Николаевской области. Как отметил Виталий Ким, это произошло из-за повреждения линий электропередачи.

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      Александр Курбатов
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