Латвийский наемник с позывным Призрак: ВСУ несут большие потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, солдатам не хватает боеприпасов и обмундирования, а положение на фронте очень тяжелое. Об этом рассказал латвийский наемник с позывным Призрак в беседе с журналистами, фрагмент интервью доступен в Telegram-канале Baltnews.

«Украинские солдаты и наемники очень устали. (...) Саму же ситуацию он охарактеризовал как очень тяжелую. Каждую неделю в его подразделении кого-то хоронили. "Очень большое количество павших, нет активного продвижения вперед, что касается не только добровольцев (...), но и солдат, которые чисто физически уже не способны воевать"», — отмечается в публикации со ссылкой на слова военного.

Призрак добавил, что ВСУ испытывают острую нехватку тяжелой техники и артиллерии, а западные наемники стали все чаще покидать ряды украинской армии.

Ранее о тяжелом положении ВСУ рассказал российский военкор Евгений Поддубный. По его словам, в настоящий момент части украинской армии рискуют оказаться в стратегическом окружении под Авдеевкой.