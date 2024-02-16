Назван срок прихода настоящей весны

Метеоролог Позднякова: настоящая весна наступит в конце марта

Настоящая весна в 2024 году наступит в конце марта. Срок прихода теплого времени года россиянам назвала метеоролог Татьяна Позднякова, сообщает «Общественная служба новостей».

Эксперт подчеркнула, что метеорологическая весна наступает в начале последней декады марта, поэтому сделать точный прогноз на конец марта сейчас нельзя. Однако, опираясь на нынешнюю погоду, синоптики предполагают, что тепла и ранней весны ждать не стоит.

«Пока прогнозы не показывают, что у нас будет существенно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что первого марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в права примерно 19-21 марта», — заключила Позднякова.

Ранее Позднякова назвала срок завершения рекордных снегопадов в Москве.