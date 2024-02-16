Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:05, 16 февраля 2024Среда обитания

Назван срок прихода настоящей весны

Метеоролог Позднякова: настоящая весна наступит в конце марта

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Настоящая весна в 2024 году наступит в конце марта. Срок прихода теплого времени года россиянам назвала метеоролог Татьяна Позднякова, сообщает «Общественная служба новостей».

Эксперт подчеркнула, что метеорологическая весна наступает в начале последней декады марта, поэтому сделать точный прогноз на конец марта сейчас нельзя. Однако, опираясь на нынешнюю погоду, синоптики предполагают, что тепла и ранней весны ждать не стоит.

«Пока прогнозы не показывают, что у нас будет существенно высокая температура воздуха, чтобы мы могли сказать, что первого марта у нас наступит весна. А настоящая весна вступит в права примерно 19-21 марта», — заключила Позднякова.

Ранее Позднякова назвала срок завершения рекордных снегопадов в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в тяжелом положении под Авдеевкой. Украинская армия готовится к отступлению

      Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут

      Путин прибыл в Челябинск

      Появилось видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

      Российских депутатов законодательно обязали быть реалистами

      Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

      В ДНР оценили способность ВСУ сопротивляться

      Лавров раскритиковал отказ от права вето в Совбезе ООН

      Домашняя собака напала на школьников в российском городе

      Компаниям из Эквадора вернули право поставлять в Россию бананы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше