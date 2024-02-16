Москвичам назвали срок прекращения рекордных снегопадов

Синоптик Позднякова: в пятницу количество осадков в Москве сократится

В пятницу, 16 февраля, после сильных осадков, которые прошли днем ранее в Москве, их количество значительно сократится. Срок прекращения рекордных снегопадов в столице назвала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с телеканалом «Звезда».

По словам эксперта, сегодня снег пойдет на убыль, и за день в городе выпадет от одного до трех миллиметров осадков. «Поскольку температура воздуха отрицательная и сохраняется отрицательная, поэтому рассчитывать на таяние снега не приходится, но все-таки за счет своего веса он будет уплотняться, и к завтрашнему дню высота снежного покрова уже существенно меняться не будет», — рассказала синоптик. Позднякова добавила, что атмосферное давление в столице в пятницу останется высоким.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал зиму 2024 года ненормальной из-за чередований оттепели с аномальными холодами. Он также отметил, что подобная высокая плотность снега не наблюдалась уже несколько десятилетий.