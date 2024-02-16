Вильфанд назвал ненормальной нынешнюю зиму
Синоптик Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал текущую зиму в России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
Вильфанд назвал ненормальной нынешнюю погоду зимой, поскольку оттепели чередуются с аномальными морозами. По словам эксперта, подобная высокая плотность снега не наблюдалась уже несколько десятилетий.
«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климат», — подчеркнул синоптик.