Вильфанд назвал ненормальной нынешнюю зиму

Синоптик Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал текущую зиму в России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Вильфанд назвал ненормальной нынешнюю погоду зимой, поскольку оттепели чередуются с аномальными морозами. По словам эксперта, подобная высокая плотность снега не наблюдалась уже несколько десятилетий.

«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климат», — подчеркнул синоптик.