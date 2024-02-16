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04:41, 16 февраля 2024Россия

Вильфанд назвал ненормальной нынешнюю зиму

Синоптик Вильфанд назвал зиму 2024 года самой снежной за последние десятилетия

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал текущую зиму в России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Вильфанд назвал ненормальной нынешнюю погоду зимой, поскольку оттепели чередуются с аномальными морозами. По словам эксперта, подобная высокая плотность снега не наблюдалась уже несколько десятилетий.

«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климат», — подчеркнул синоптик.

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      Марина Совина
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