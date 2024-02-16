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15:31, 16 февраля 2024Ценности

Названы популярные в 2024 году модные тренды из 50-х

Grazia: модные в 50-х шелковые платки и жемчужные ожерелья вновь стали трендом

Фото: Cam Morin / Unsplash

Названы популярные в настоящее время модные тренды из 1950-х годов. Соответствующий материал публикует британская версия журнала Grazia.

Отмечается, что в 2024 году вновь оказались актуальны востребованные десятки лет назад брюки капри, которые в прошлом помогла популяризовать американская кинозвезда Дорис Дэй. Также в список вошли шелковые платки, ставшие акцентом многих образов британской актрисы Одри Хепберн.

Кроме того, перечень пополнили пышные юбки-солнце длины миди, наряды с цветочным принтом и жемчужные ожерелья.

В январе дизайнер Наз Маер назвал россиянам трендовую одежду на 2024 год. По его словам, в текущем году вновь актуальными окажутся наряды, вдохновленные стилями прошлых лет, например, гранжем 1990-х годов или богемными настроениями 1970-х.

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      Алина Гостева
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