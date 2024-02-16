Экс-дипломат ФРГ Хоффман: Запад проигнорировал красные линии России по Украине

Запад сознательно проигнорировал красные линии России по Украине в 2021 году. Об этом заявил бывший немецкий дипломат Хельмут Хоффман в интервью Berliner Zeitung.

Хоффман прокомментировал роль расширения НАТО на восток в нынешнем конфликте на Украине. По его мнению, Россия могла смириться с расширением альянса, но ясно давала понять, что вступление Украины является красной линией. Экс-дипломат ФРГ отметил, что ухудшение отношений России представляло собой нарастающий процесс.

«Когда в 2021 году Путин заявил, что он обязательно предотвратит появление "анти-России" на его пороге при поддержке Запада, это не было замечено или сознательно проигнорировано», — заявил бывший немецкий посол. Он также сослался на высказывание бывшего посла США в СССР Джорджа Кеннана, предупреждавшего в 1997 году об опасных последствиях изоляции России в архитектуре европейской безопасности.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что в настоящее время Украина гибнет по вине США. Он указал, что в 2008 году бывший президент США Джордж Буш переступил важную для России красную линию, пообещав в любом случае принять в НАТО Грузию и Украину.