Польские фермеры снова перекрыли границу с Украиной

Госпогранслужба Украины: польские фермеры перекрыли шестой КПП на границе

Польские фермеры перекрыли шестой контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Украиной. Об этом сообщила украинская Госпогранслужба в Telegram-канале.

Речь идет о КПП «Корчева — Краковец». Польские аграрии начали блокировку движения для грузовиков примерно в 11:10 по местному времени. «В связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд», — говорится в публикации.

Уточняется, что около 1730 грузовых автомобилей ожидают в очереди на въезд на Украину. При этом не планируется блокировка движения автобусов и легкового транспорта.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль указал польскому коллеге Дональду Туску на недопустимость инцидента с высыпанием зерна из украинских грузовиков. По его словам, ключевой темой разговора политиков стала ситуация на границе и риски, связанные с этим.