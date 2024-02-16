Посольство назвало оскорбительными слова президента Австрии о смерти Навального

Посольство России в Вене назвало оскорбительными слова президента Австрии Александра Ван дер Беллена о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

Посольство заявило решительный протест МИД Австрии, уточняется в сообщении. «В направленной также вербальной ноте указано, в частности, на неприемлемость подобного рода возмутительной риторики», — говорится в заявлении.

Александр Ван дер Беллен в соцсети X выразил соболезнования семье Навального.

О его смерти днем 16 февраля сообщило управление ФСИН по ЯНАО. По данным источника RT, у Навального оторвался тромб. Такую же причину называет Telegram-канал «112».