Алексей Навальный умер в колонии. Что известно о причинах смерти?

Алексей Навальный умер в колонии №3 в ЯНАО

Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) умер в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает региональное управление ФСИН.

Уточняется, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, почти сразу он потерял сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники колонии, была вызвана бригада скорой помощи.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу

По данным источника RT, у Навального оторвался тромб. Такую же причину называет Telegram-канал «112».

Отмечается, что ФСИН России направит комиссию в исправительную колонию №3 в ЯНАО. В комиссию войдут руководители и сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России. Следственный комитет также начал проверку по факту случившегося.

Фото: Бабушкинский суд / ТАСС

Навальный отбывал наказание в колонии «Полярный волк» поселка Харп

ИК-3 расположена в поселке Харп в предгорье Полярного Урала, входящего в городской округ Лабытнанги. Эту колонию особо строгого режима содержания заключенных называют «Полярный волк». Навальный был перемещен из ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области в конце осени, некоторое время его местонахождение было неизвестно. Позднее в Федеральной службе исполнения наказаний уточнили, что Навального перевезли в колонию в другом регионе страны.

Колония «Полярный волк» рассчитана на 1020 мест. Большинство отбывающих наказание — лица, осужденные за совершение особо тяжких преступлений, приговоренные к 20 и более годам лишения свободы.

Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

В марте 2022-го Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам лишения свободы за мошенничество и оскорбление суда. Ему назначили девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей, а также полтора года ограничения свободы.