Этапированного из Владимира Навального нашли в ямальской колонии «Полярный волк»

Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в настоящее время находится в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Его местонахождение было неизвестно с начала декабря.

ИК-3 расположена в поселке Харп в предгорье Полярного Урала, ныне входящего в городской округ Лабытнанги. Данную колонию особо строгого режима содержания заключенных называют «Полярный волк».

Навального вывезли из колонии во Владимирской области

Заключенный был перемещен из ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области в конце осени. Последний раз он участвовал в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи 28 ноября. Впоследствии представители учреждения утверждали, что не могут обеспечить видеосвязь в связи с техническими проблемами.

Затем появились сведения о том, что Навальный якобы больше не числится во владимирской ИК-6, где был с июня прошлого года. Его местонахождение было неизвестно, а адвокатов к нему не пускали. Позднее в Федеральной службе исполнения наказаний прояснили ситуацию и уточнили, что Навального перевезли в колонию в другом регионе страны

Согласно данным источников, в субботу, 23 декабря, он оказался в числе 700 заключенных ИК-3 на Ямале. Кроме того, известно, что минимум за две недели до прибытия осужденного колония была закрыта для посещений на санитарный карантин.

Стали известны подробности об ИК-3 «Полярный волк»

Колония «Полярный волк» была образована в 1961 году на базе законсервированных зданий бывшего лагерного подразделения 501-й стройки ГУЛАГа. Спустя три года на территории возвели медицинскую часть, котельную, баню, прачечную, общежития, центральный КПП, а также первые жилые корпуса для заключенных.

Учреждение рассчитано на 1020 мест. Большинство отбывающих наказание — лица, осужденные за совершение особо тяжких преступлений, приговоренные к 20 и более годам лишения свободы. В 2002 году там создали участок для осужденных общего режима, а еще через четыре года — участки строгого режима и колонии-поселения.

Один из известнейших преступников, который отбывал срок в ИК-3 — бывший совладелец компании ЮКОС Платон Лебедев

В настоящее время заключенные ИК-3 в обязательном порядке трудятся — возделывают оленьи шкуры, делают сувениры из камня, шьют форменную одежду, занимаются деревообработкой и строительством. Там же имеется подсобное хозяйство, свиноферма, птицеферма. В 1999 году на территории колонии возвели Храм Сергия Радонежского. Среди развлечений у осужденных есть собственные студии радио и телевидения.

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима

4 августа текущего года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

По данным следствия, не позднее 2014 года он создал экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь некоммерческих организаций, среди которых были фирмы и фонды.

В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам лишения свободы за мошенничество и оскорбление суда. Ему назначили девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей, а также полтора года ограничения свободы.