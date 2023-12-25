Алексея Навального этапировали в колонию Ямало-Ненецкого округа

Этапированного из владимирской колонии Навального нашли в ИК-3 в ЯНАО

Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), местонахождение которого было неизвестно с начала декабря, находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает «МК Ямал» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 23 декабря Навальный оказался в числе 700 заключенных вышеуказанного учреждения. Минимум за две недели до его прибытия колония №3 была закрыта для посещений на санитарный карантин.

18 декабря Владимирский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб из-за невозможности участия Навального в судебном заседании и направил запрос в Федеральную службу исполнения наказаний для установления его местонахождения.