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17:22, 25 декабря 2023Силовые структуры

Алексея Навального этапировали в колонию Ямало-Ненецкого округа

Этапированного из владимирской колонии Навального нашли в ИК-3 в ЯНАО

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), местонахождение которого было неизвестно с начала декабря, находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает «МК Ямал» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 23 декабря Навальный оказался в числе 700 заключенных вышеуказанного учреждения. Минимум за две недели до его прибытия колония №3 была закрыта для посещений на санитарный карантин.

18 декабря Владимирский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб из-за невозможности участия Навального в судебном заседании и направил запрос в Федеральную службу исполнения наказаний для установления его местонахождения.

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