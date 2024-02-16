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14:36, 16 февраля 2024Силовые структуры

ФСИН направит комиссию в колонию после смерти Навального

ФСИН направит комиссию в колонию «Полярный волк», где скончался Навальный

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направляет комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата в исправительную колонию «Полярный волк», где скончался Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты намерены установить все обстоятельства его смерти.

О смерти Навального в исправительной колонии стало известно ранее 16 февраля. По данным ФСИН, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки и практически потерял сознание. Прибывшие на место медицинские работники учреждения и бригада скорой помощи не смогли его реанимировать.

Навальный был признан виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил его к 19 годам колонии.

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