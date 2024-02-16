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14:38, 16 февраля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о смерти Алексея Навального в колонии

ФСИН сообщила подробности о смерти Алексея Навального
Алексей Навальный

Алексей Навальный. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Осужденный Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) умер вскоре после прогулки. Подробности в пятницу, 16 февраля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ФСИН, осужденный Алексей Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. После чего была констатирована смерть Навального.

О смерти осужденного стало известно 16 февраля. ФСИН России направляет в колонию «Полярный волк» комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата.

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      Владимир Седов
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