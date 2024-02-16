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10:57, 16 февраля 2024Среда обитания

Предсказано будущее цен на жилье в России

На фоне высоких ипотечных ставок вторичное жилье в России подешевеет

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На фоне высоких ипотечных ставок, которые уже считаются заградительными для покупателей, вторичное жилье в России может подешеветь. Будущее цен на квартиры предсказали опрошенные «Парламентской газетой» эксперты.

Президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова отметила, что количество сделок с жильем сохранилось, но потенциальным покупателям нужно адаптироваться к новым условиям. «Если они планировали покупку с привлечением ипотечного кредита, то сейчас они могут рассматривать варианты с меньшей суммой ипотечного кредита, чтобы не выйти за пределы запланированного ежемесячного платежа», — пояснила специалистка.

Однако снижение цен на готовые квартиры будет не вечным, предупредила эксперт. По словам Зыряновой, когда Банк России достигнет своих текущих целей и начнет снижать ключевую ставку, цены на «вторичку» снова начнут расти. «Это два встречных тренда и вектора: высокие ставки — низкие ставки, и наоборот, низкие ставки — высокие цены», — рассказала риелтор.

Желающим приобрести жилье Зырянова посоветовала правильно оценить жизненную ситуацию — если потребность в покупке квартиры действительно есть, то нужно выбирать варианты и выходить на сделку.

Ранее эксперты спрогнозировали, что рост цен на жилье в России по итогам 2024 года будет минимальным. Ожидается, что новостройки почти не подорожают, а вторичные объекты могут подешеветь.

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      Нина Ташевская
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