Продажи коньяка в России заметно выросли

Росалкогольтабакконтроль: продажи коньяка в России выросли на 8,5 % в январе

По итогам января продажи коньяка в России выросли на 8,5 процента в годовом выражении и достигли уровня в 1,152 миллиона дал, других спиртных напитков — на 17,2 процента, до 1,078 миллиона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Росалкогольтабакконтроля.

Что касается водки, то ее продажи в стране в январе почти не изменились в годовом выражении и составили 6,164 миллиона дал. Розничная реализация тихих вин, в свою очередь, увеличилась на 2,9 процента, до 4,165 миллиона дал, игристых (шампанских) — на 7,7 процента, до 2,008 миллиона дал, а ликерных — на 15,2 процента, до 96,1 тысячи дал, уточнили в ведомстве.

В целом продажи спиртных напитков крепостью более девяти градусов по итогам января выросли на 3,9 процента в годовом выражении и достигли уровня в 9,638 миллиона дал. В то же время слабоалкогольной продукции было продано 1,6 миллиона дал (плюс 2,8 процента), заключили в Росалкогольтабакконтроле.

Ранее в ведомстве сообщили, что по итогам 2023 года продажи спиртного (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в российских магазинах достигли рекордной отметки в 229,5 миллиона дал. Предыдущий максимум был превышен на 4,1 процента.

