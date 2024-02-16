Пьяный полковник Росгвардии устроил массовое ДТП в российском городе

В Пятигорске пьяный начальник отдела Росгвардии устроил массовое ДТП

Полковник Росгвардии устроил массовое ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Пятигорске. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, начальник одного из отделов войск Росгвардии по Северо-Кавказскому округу возвращался с работы на автомобиле Mercedes-Benz. В какой-то момент мужчина, находясь на улице Ермолова, не справился с управлением и на большой скорости врезался в Toyota Land Cruiser. От удара вторая машина вылетела на встречную полосу и задела третий автомобиль — Chery Tiggo.

В результате устроенной росгвардейцем аварии пострадало несколько человек. Самого же полковника отправили на освидетельствование. Оказалось, что в момент ДТП он был пьян.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы, устроившего пьяный дебош во время командировки в Калининград. Сам чиновник уже подал заявление об уходе из ведомства.