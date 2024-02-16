Силовые структуры
Глава СК поручил возбудить дело в отношении устроившего дебош генерала таможни
Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении экс-сотрудника ФТС за пьяный дебош
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС), устроившего пьяный дебош в Калининграде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Ход расследования поставлен на контроль в СКР.
Генерал-лейтенант Олег Завгородний, занимавший должность начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС, прибыл в командировку в Калининград, где вместе с коллегой устроил дебош в отделе и поскандалил с сотрудниками и охранниками. Его задержали и доставили в полицию.
Спустя несколько дней стало известно, что мужчина подал заявление об уходе из ведомства по собственному желанию.