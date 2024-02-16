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11:21, 16 февраля 2024Силовые структуры

Глава СК поручил возбудить дело в отношении устроившего дебош генерала таможни

Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении экс-сотрудника ФТС за пьяный дебош

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС), устроившего пьяный дебош в Калининграде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ход расследования поставлен на контроль в СКР.

Генерал-лейтенант Олег Завгородний, занимавший должность начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС, прибыл в командировку в Калининград, где вместе с коллегой устроил дебош в отделе и поскандалил с сотрудниками и охранниками. Его задержали и доставили в полицию.

Спустя несколько дней стало известно, что мужчина подал заявление об уходе из ведомства по собственному желанию.

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      Олеся Мицкевич
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