Генерал уволился из российской таможни после пьяного дебоша

РБК: генерал-лейтенант Завгородний уволился из ФТС после пьяного дебоша

Генерал-лейтенант Олег Завгородний, устроивший пьяный дебош во время командировки в Калининград и попавший в полицию, уволился из Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-служб ведомства.

Завгородний подал заявление об уходе по собственному желанию 6 февраля. Он занимал должность начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС.

5 февраля сообщалось, что генерал прибыл в командировку в Калининград. Он с коллегой устроил в отеле дебош и поскандалил с его сотрудниками и охранниками. Завгороднего задержали и доставили в отдел полиции. В сети были опубликованы кадры с человеком, похожим на него, который, лежа на полу в наручниках, пытался ударить ногой сотрудника Росгвардии.