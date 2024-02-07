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13:19, 7 февраля 2024Силовые структуры

Генерал уволился из российской таможни после пьяного дебоша

РБК: генерал-лейтенант Завгородний уволился из ФТС после пьяного дебоша

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Генерал-лейтенант Олег Завгородний, устроивший пьяный дебош во время командировки в Калининград и попавший в полицию, уволился из Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-служб ведомства.

Завгородний подал заявление об уходе по собственному желанию 6 февраля. Он занимал должность начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС.

5 февраля сообщалось, что генерал прибыл в командировку в Калининград. Он с коллегой устроил в отеле дебош и поскандалил с его сотрудниками и охранниками. Завгороднего задержали и доставили в отдел полиции. В сети были опубликованы кадры с человеком, похожим на него, который, лежа на полу в наручниках, пытался ударить ногой сотрудника Росгвардии.

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      Любовь Ширижик
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