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18:56, 5 февраля 2024Силовые структуры

Стало известно о задержании генерал-лайтенанта ФТС за дебош

Высокопоставленного таможенника Завгороднего задержали за дебош в Калининграде

Кадр: РЕН ТВ

Высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали в Калининграде за дебош. Об этом в понедельник, 5 февраля, со ссылкой на неназванные Telegram-каналы сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, речь идет о начальнике тыла ФТС России генерал-лейтенанте Олеге Завгороднем, который прибыл в командировку в Калининград. В отеле чиновник вместе с коллегой устроили дебош, в ходе которого повздорили с сотрудниками и охранниками заведения. После мужчину задержали и доставили в участок. В сети были опубликованы кадры с человеком, похожим на Завгороднего, который, лежа на полу в наручниках, пытался ударить ногой сотрудника Росгвардии.

20 декабря 2023 года сообщалось, что главного финансиста Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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      Владимир Седов
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