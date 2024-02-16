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10:04, 16 февраля 2024Путешествия

Россиянам назвали регионы с лучшими санаториями

ЮФО и СКФО стали лучшими регионами для санаторного отдыха

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Россиянам назвали регионы страны с самыми лучшими санаториями — Южный федеральный округ (ЮФО) и Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс. Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, среди самых быстрорастущих макрорегионов оказались Сибирский федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ. Согласно санаторным бронированиям, наиболее востребованными стали Республика Татарстан, Тюменская область, Краснодарский край, Республика Марий Эл, Ставропольский край.

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«Среди ключевых причин роста популярности отдыха в санаториях аналитики сервиса считают желание подготовиться к летнему сезону с помощью оздоровительных программ и фитнеса, поиск альтернативы пляжному туризму, возможность провести отпуск или выходные недалеко от дома», — объяснили эксперты.

Приводится стоимость ночи в оздоровительных учреждениях России. Так, в Сочи цена на одного составляет 7 тысяч рублей, в Кисловодске — 10 тысяч рублей, в Москве — 10 тысяч рублей, в Петрово — 11 тысяч рублей, в Ольгинке — 8 тысяч рублей, в Анапе — 9 тысяч рублей, в Аксаково — 10 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о значительном подорожании отдыха в санаториях страны в 2024 году. Размещение в некоторых санаториях Минеральных Вод уже стало дороже на треть по сравнению с 2023 годом. При этом уточняется, что речь идет о единичных объектах.

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      Зарина Дзагоева
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