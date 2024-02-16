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15:44, 16 февраля 2024Среда обитания

Россиянам перечислили сложные в продаже квартиры

Эксперты: в 2024 году в России будет сложно продать квартиры с перепланировкой

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2024 году россиянам будет сложно продать квартиры с глобальной перепланировкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В последние годы покупатели отказываются приобретать жилье с перепланировкой, которую невозможно узаконить. При этом раньше на это практически не обращали внимания. В настоящее время покупатели осознают, что устранять перепланировку придется за свой счет, отметила руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина.

Руководитель отдела продаж вторичной недвижимости компании «ТСН Недвижимость» Ирина Соколова указала, что сложные в реализации квартиры могут «зависнуть» на рынке на полгода-год либо же продаваться годами.

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Опасение у покупателей вызывают и так называемые «криминальные» квартиры. Это недвижимость с
многократной срочной перепродажей, с некорректно оформленными документами либо квартиры, которые пытаются продать по заниженной стоимости. Сложной в реализации окажется и недвижимость, рядом с которой идет затяжная и крупная стройка, добавил владелец агентства недвижимости «Вишня» Сергей Вишняков.

Ранее в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области (МинЖКХ МО) напомнили россиянам о правилах приемки квартир от застройщика. В этот случае недостаточно визуального осмотра, приемку недвижимости рекомендуется проводить с помощью специалистов, которые благодаря профессиональному оборудованию смогут оценить помещение и укажут на его недочеты.

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      Мария Черкасова
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