Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 16 февраля 2024Путешествия

Россияне устроились бортпроводниками за границу и пожалели

Россияне устроились работать в авиакомпанию Air Samarkand и лишились зарплаты

Фото: Pxhere.com

Российские бортпроводники устроились на работу в зарубежную авиакомпанию Air Samarkand и пожаловались на условия труда. Об этом сообщило издание Baza.

Как пишет источник, из-за западных санкций многие сотрудники гражданской авиации лишились работы в России и были вынуждены искать варианты за границей. В декабре 2022 года в Узбекистане появился новый перевозчик Air Samarkand и объявил о наборе кадров.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

«Условия обещали сказочные: зарплата выше рынка, оплата проживания в теплой стране, интересные командировки», — сказано в публикации. Однако получившие там работу россияне пожалели о своем выборе. После размещения новых сотрудников в отеле Таджикистана перевозчик должен был выплатить им 1,5 тысячи долларов (около 140 тысяч рублей), но деньги бортпроводники так и не получили. Позже авиакомпания перевела людей в Самарканд, где они долго не работали из-за отсутствия коммерческих рейсов.

По данным портала, сначала Air Samarkand перевозила строителей в Турцию и Индию. Первый пассажирский рейс состоялся в конце 2023 года, самолеты летали в Стамбул около недели, а потом снова начали простаивать. Отмечается, что с лета сотрудникам стали систематически задерживать зарплаты, а с января 2024-го выплаты вообще прекратились. При этом авиакомпания запретила персоналу уезжать из Самарканда.

У Пакистанских международных авиалиний (PIA) начали пропадать стюардессы. За последние годы зафиксировано несколько случаев, когда сотрудники национального перевозчика мусульманской страны исчезали во время выполнения рейсов в Канаду.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Буданов заявил о плохой ситуации на фронте

      Осужденного за наркотики легионера «Спартака» объявили в международный розыск

      В Южной Осетии задержали двух грузин за вандализм

      В ЦБ оценили перспективы роста цен в России

      Кортеж Путина проехал по центру российского города и попал на видео

      Волочкова связала пожар в здании «Известия холл» с успехом своего шоу

      Россияне устроились бортпроводниками за границу и пожалели

      В Азербайджане заявили об обстреле своих позиций с территории Армении

      Венесуэла приказала агентству ООН экстренно покинуть страну

      Немецкий дипломат рассказал о переходе Западом красной линии на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше