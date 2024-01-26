В авиакомпании мусульманской страны начали пропадать стюардессы

The Media Line: стюардесса PIA из Пакистана исчезла во время рейса в Канаду

Стюардесса Пакистанских международных авиалиний (PIA) исчезла во время рейса в Канаду. Это далеко не первый случай, когда у национального перевозчика мусульманской страны пропадают члены экипажа, пишет издание The Media Line.

Фаиза Мухтар прибыла в Торонто из Исламабада 19 января и должна была вылететь в Карачи на следующий день. Однако в назначенное время бортпроводница не пришла на работу и перестала выходить на связь.

Как уточняет источник, сотрудники PIA начали сбегать от авиакомпании и просить убежища в других странах еще в 2018 году, с тех пор такие случаи происходят регулярно. Так, за 2023 год в Канаде скрылись как минимум семь человек.

Авиакомпания винит во всем власти Канады, которые придерживаются либеральной политики в отношении беженцев. Перевозчик заявил, что будет увольнять скрывшихся работников и предавать их суду по возвращении в Пакистан. Но, по другим данным, волна исчезновений вызвана низкими зарплатами летных экипажей и экономической обстановкой в стране.

Также авиакомпания PIA обязала бортпроводников носить на работу нижнее белье. Руководство сочло, что некоторые сотрудники одевались небрежно, из-за чего у пассажиров создавалось плохое впечатление о перевозчике. Бортпроводников такие указания возмутили.