Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:39, 26 января 2024Путешествия

В авиакомпании мусульманской страны начали пропадать стюардессы

The Media Line: стюардесса PIA из Пакистана исчезла во время рейса в Канаду

Фото: imago stock people / Globallookpress.com

Стюардесса Пакистанских международных авиалиний (PIA) исчезла во время рейса в Канаду. Это далеко не первый случай, когда у национального перевозчика мусульманской страны пропадают члены экипажа, пишет издание The Media Line.

Фаиза Мухтар прибыла в Торонто из Исламабада 19 января и должна была вылететь в Карачи на следующий день. Однако в назначенное время бортпроводница не пришла на работу и перестала выходить на связь.

Материалы по теме:
«Мы находимся в группе максимального риска» Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
«Мы находимся в группе максимального риска»Российские бортпроводники — о работе во время коронавируса, нервных пассажирах и страхе
20 апреля 2020
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки» Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
9 июня 2020

Как уточняет источник, сотрудники PIA начали сбегать от авиакомпании и просить убежища в других странах еще в 2018 году, с тех пор такие случаи происходят регулярно. Так, за 2023 год в Канаде скрылись как минимум семь человек.

Авиакомпания винит во всем власти Канады, которые придерживаются либеральной политики в отношении беженцев. Перевозчик заявил, что будет увольнять скрывшихся работников и предавать их суду по возвращении в Пакистан. Но, по другим данным, волна исчезновений вызвана низкими зарплатами летных экипажей и экономической обстановкой в стране.

Также авиакомпания PIA обязала бортпроводников носить на работу нижнее белье. Руководство сочло, что некоторые сотрудники одевались небрежно, из-за чего у пассажиров создавалось плохое впечатление о перевозчике. Бортпроводников такие указания возмутили.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Российского пенсионера поселили в дом с плесенью и оголенными проводами

      Численность населения России снизилась до 146,2 миллиона человек

      ООН официально призвала Израиль предотвратить геноцид в Газе

      Blue Origin получила финансирование от Пентагона на ракету New Glenn

      МИД России осудил поддержавшие Киев после атаки на Ил-76 страны

      Медведев одержал волевую победу в пятисетовом полуфинале Australian Open

      Визовый центр Испании возобновит работу в одном российском городе

      Биограф Зеленского раскрыл готовность Киева расследовать связь Байдена с Burisma

      Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше