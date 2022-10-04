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Инструкции по ношению нижнего белья возмутили стюардесс мусульманской страны

Стюардесс Pakistan International Airlines возмутило, что их обязали носить нижнее белье

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

В Пакистане бортпроводников и стюардесс национального авиаперевозчика Pakistan International Airlines обязали носить на работу нижнее белье. Об этом сообщает First Post.

Руководство компании считает, что некоторые сотрудники авиакомпании одеваются небрежно. «Из-за этого у пассажиров создается плохое впечатление не только о человеке, но и о компании, в которой он работает», — говорится в специально опубликованном документе.

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По сведениям издания, инструкции по ношению нижнего белья возмутили членов экипажа авиаперевозчика и многих пользователей сетей, назвавших их «возмутительными». В результате представители Pakistan International Airlines были вынуждены опубликовать разъяснение. В частности, они признали, что для составления рекомендаций были выбраны «неподходящие слова».

Ранее стюардесса, проработавшая в авиакомпании China Southern Airlines около 15 лет, сделала селфи в нижнем белье в туалете самолета и поделилась ей в соцсетях. Несмотря на то, что через 10 минут она удалила пост, бортпроводница в результате лишилась работы.

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Ксения Жарова
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