Россиянин проиграл все деньги на ставках и напал на банк

В Хабаровске мужчина проиграл все деньги на ставках и напал на отделение банка

В Хабаровске местный житель совершил нападение на отделение банка, проиграв все деньги на ставках. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, россиянин продавал привезенные из-за границы автомобили. Однако бизнес перестал приносить доход. Тогда мужчина решил делать ставки на спортивном тотализаторе и влез в долги. В итоге он взял игрушечный пистолет, муляж гранаты и напал на банк. Он похитил 11 миллионов рублей и валюту.

В течение суток мужчину задержали.

Ранее стало известно, что следователи Приморского края завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, похитивших 12 миллионов рублей из банка с помощью подкопа.