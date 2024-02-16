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08:21, 16 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин проиграл все деньги на ставках и напал на банк

В Хабаровске мужчина проиграл все деньги на ставках и напал на отделение банка

Фото: Pixabay

В Хабаровске местный житель совершил нападение на отделение банка, проиграв все деньги на ставках. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, россиянин продавал привезенные из-за границы автомобили. Однако бизнес перестал приносить доход. Тогда мужчина решил делать ставки на спортивном тотализаторе и влез в долги. В итоге он взял игрушечный пистолет, муляж гранаты и напал на банк. Он похитил 11 миллионов рублей и валюту.

В течение суток мужчину задержали.

Ранее стало известно, что следователи Приморского края завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, похитивших 12 миллионов рублей из банка с помощью подкопа.

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      Екатерина Кашурникова
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