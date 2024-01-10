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19:41, 10 января 2024Силовые структуры

Двое россиян ограбили банк с помощью подкопа

В Приморье осудят двоих мужчин, ограбивших банк на 12 млн руб. с помощью подкопа

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи Приморского края завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, похитивших 12 миллионов рублей из банка с помощью подкопа, и передали материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчин обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 158 («Кража в особо крупном размере, совершенная группой лиц но предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение») УК РФ.

Ночью в августе 2022 года 45-летний и 47-летний местные жители проникли в кассовое помещение банка через заранее подготовленное отверстие в подвале дома по улице Пушкинской в Лесозаводске. Оттуда злоумышленники похитили счетчик монет и денежные средства на сумму более 12 миллионов рублей, после чего скрылись.

Вместе с тем одному из фигурантов вменяют и несколько преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщает следствие, осенью 2022 года он изнасиловал двух школьниц. Во время проведения обысков в гараже мужчины силовики обнаружили предметы, использованные при совершении кражи из банка, и маскировочную одежду, в которой он нападал на девочек.

Ранее грабитель с обрезом ворвался в банк Екатеринбурга и скрылся после отказа выдать ему деньги.

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      Олеся Мицкевич
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