Грабитель ворвался в российский банк и сбежал после отказа выдать ему деньги

В Екатеринбурге грабитель ворвался в банк и скрылся после отказа выдать деньги

В Екатеринбурге грабитель с обрезом ворвался в банк и скрылся после отказа выдать ему деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, это произошло вечером 26 декабря в отделении кредитной организации на улице Чайковского. Мужчина в черном шарфе, черной длинной парке и перчатках подошел к менеджеру и начал угрожать обрезом, требуя дать ему деньги.

Сотрудница банка отказала, тогда мужчина выстрелил в потолок и скрылся с места преступления. Теперь его ищет полиция.

Ранее в центре Москве двое вооруженных преступников ограбили отделение банка. В результате стрельбы пострадал один человек.