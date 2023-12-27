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08:48, 27 декабря 2023Силовые структуры

Грабитель ворвался в российский банк и сбежал после отказа выдать ему деньги

В Екатеринбурге грабитель ворвался в банк и скрылся после отказа выдать деньги
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге грабитель с обрезом ворвался в банк и скрылся после отказа выдать ему деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, это произошло вечером 26 декабря в отделении кредитной организации на улице Чайковского. Мужчина в черном шарфе, черной длинной парке и перчатках подошел к менеджеру и начал угрожать обрезом, требуя дать ему деньги.

Сотрудница банка отказала, тогда мужчина выстрелил в потолок и скрылся с места преступления. Теперь его ищет полиция.

Ранее в центре Москве двое вооруженных преступников ограбили отделение банка. В результате стрельбы пострадал один человек.

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      Варвара Митина
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