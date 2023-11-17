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20:31, 17 ноября 2023Силовые структуры

В Москве полиция объявила план «Перехват» после вооруженного ограбления банка

В Москве двое преступников со стрельбой ограбили отделение банка
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В центре Москве двое вооруженных преступников ограбили отделение банка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, грабители произвели восемь выстрелов, после чего похитили крупную сумму денег. Преступники скрылись на автомобиле Mercedes. Полиция ввела план «Перехват» для их поимки.

В результате стрельбы пострадал один человек.

10 ноября сообщалось, что в Москве девушка совершила ограбление офиса ломбарда на улице Красного Маяка. Она вынула пистолет и потребовала от сотрудников деньги, после чего произвела предупредительный выстрел. Девушку задержали росгвардейцы. По ее словам, на преступление ее подтолкнули мошенники, которые убедили, что так она поможет поймать преступников. Она по их указке купила пистолет и пришла в ломбард.

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      Любовь Ширижик
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