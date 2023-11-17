Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:47, 17 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыта сумма похищенного в результате ограбления банка в Москве

Грабители со стрельбой забрали 300 млн рублей в отделении банка Москвы
Начало событий в новости В Москве полиция объявила план «Перехват» после вооруженного ограбления банка

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В результате ограбления отделения банка в центре Москвы похищено 300 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Преступление было совершено несколькими преступниками, которые открыли стрельбу.

Жертвами грабителей стали два курьера Российского финансового банка, перевозивших мешки с деньгами, уточняет Telegram-канал Mash. На них было совершено нападение у банка на Пресненском Валу. Когда курьеры шли по улице, к них подъехал автомобиль Mercedes с тремя грабителями. Они произвели не менее восьми выстрелов, забрали деньги и скрылись.

Один из перевозчиков денег получил ранение в ногу.

Пострадавшие занимались обналичиванием денег, сообщает Telegram-канал «112». У них похищено около 200 миллионов рублей.

Полиция ввела план «Перехват» для поимки преступников.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта сумма похищенного в результате ограбления банка в Москве

      Эрдоган оценил количество заложников у Израиля и ХАМАС

      В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

      Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами Нероном и Деоклетианом

      Эрдоган обвинил Израиль в сокрытии факта обладания ядерным оружием

      Найденный на кухне шедевр выставят в самом известном музее мира

      Перечислены способы укрепить брак

      США и Украина проведут конференцию по военной промышленности

      Актрису Яну Троянову признали иноагентом

      Стало известно о готовности Финляндии к полному закрытию границы с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости