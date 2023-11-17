Раскрыта сумма похищенного в результате ограбления банка в Москве
В результате ограбления отделения банка в центре Москвы похищено 300 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Преступление было совершено несколькими преступниками, которые открыли стрельбу.
Жертвами грабителей стали два курьера Российского финансового банка, перевозивших мешки с деньгами, уточняет Telegram-канал Mash. На них было совершено нападение у банка на Пресненском Валу. Когда курьеры шли по улице, к них подъехал автомобиль Mercedes с тремя грабителями. Они произвели не менее восьми выстрелов, забрали деньги и скрылись.
Один из перевозчиков денег получил ранение в ногу.
Пострадавшие занимались обналичиванием денег, сообщает Telegram-канал «112». У них похищено около 200 миллионов рублей.
Полиция ввела план «Перехват» для поимки преступников.