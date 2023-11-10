Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:39, 10 ноября 2023Силовые структуры

Ограбление вооруженной девушкой ломбарда в Москве попало на видео

В Москве девушка совершила ограбление ломбарда по указке мошенников

В Москве девушка совершила ограбление офиса ломбарда на улице Красного Маяка. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись с которой опубликовал «МК».

На кадрах видно, как девушка вынимает пистолет и требует от сотрудников деньги, она делает предупредительный выстрел. По ее словам, на преступление ее подтолкнули мошенники, которые убедили, что так она поможет поймать преступников. Она по их указке купила пистолет и пришла в ломбард.

Грабительницу задержали сотрудники Росгвардии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против нее.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Венгрия выступила против вступления Украины в ЕС. Почему венгры блокируют переговоры и что это значит для России?

      Сергей Лазарев рассказал о невиданном на российском ТВ

      Валиева рассказала об эмоциях от выступления на Олимпийских играх

      Суд отказался освободить Героя России по делу о случайном выстреле

      Адель вновь начала употреблять алкоголь после нескольких месяцев трезвости

      В Дубае покажут российскую ракету Х-69

      Кадыров сообщил о назначении нового начальника ФСБ в Чечне

      Россияне нарушили границу другой страны и были оштрафованы на 900 тысяч рублей

      Канада ввела санкции против РЕН-ТВ и «Известий»

      Медведь украл оставленную курьером у порога дома еду и лишил семью ужина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости