Ограбление вооруженной девушкой ломбарда в Москве попало на видео

В Москве девушка совершила ограбление ломбарда по указке мошенников

В Москве девушка совершила ограбление офиса ломбарда на улице Красного Маяка. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, запись с которой опубликовал «МК».

На кадрах видно, как девушка вынимает пистолет и требует от сотрудников деньги, она делает предупредительный выстрел. По ее словам, на преступление ее подтолкнули мошенники, которые убедили, что так она поможет поймать преступников. Она по их указке купила пистолет и пришла в ломбард.

Грабительницу задержали сотрудники Росгвардии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против нее.