Россиянин соорудил удлинитель и устроил пожар в квартире

Житель Уфы устроил пожар в квартире из-за самодельного удлинителя

Житель Уфы соорудил самодельный удлинитель, который загорелся в квартире и привел к пожару. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Уфимец оставил гаджеты заряжаться на самодельном удлинителе. Сначала загорелся матрас. Увидев возгорание, мужчина отвел внучку к соседям. Затем он решил отнести матрас в ванную, чтобы потушить его там. В итоге он получил ожоги и отравление продуктами горения и попал в реанимацию.

Инцидент произошел в однокомнатной квартире на улице Нежинская. До приезда пожарных из дома эвакуировались 16 жильцов.

Ранее кандидат технических наук Андрей Романов предупредил россиян об использовании некачественных зарядных блоков питания, поскольку они могут привести к пожару в квартире. Эксперт посоветовал осматривать гаджеты, особенно обращая внимание на возможное вздутие батарейки смартфона или быстрый разряд аккумулятора, а также резкое отключение телефона с небольшим зарядом.

