Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 16 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка заколола вилами ударившего ее гостя

Суд дал 9 лет колонии жительнице Башкирии, заколовшей вилами спящего гостя

Фото: txking / Shutterstock / Fotodom

Жительница Башкирии заколола вилами спящего гостя за то, что тот ее ударил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, все произошло в ее доме в Аскинском районе республики. 43-летняя женщина распивала спиртные напитки в компании знакомого. В какой-то момент между ними завязался спор и началась драка, в ходе которой мужчина ударил хозяйку дому. Позже, когда обидчик уснул, женщина взяла вилы и четыре раза ударила ими по телу гостя, а затем добила его ножом. Мужчина не выжил.

Суд приговорил женщину к девяти годам колонии.

Ранее житель Новосибирска воткнул вилы в голову своему знакомому во время конфликта на автостоянке. Нападавшего арестовали.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о запущенном Россией секретном спутнике

      Байден заявил об отсутствии ядерной угрозы в действиях России

      Жители российских сел заявили об угрозе экологической катастрофы

      Олега Тинькова признали иноагентом

      Зеленского упрекнули в побеге на фоне разгрома ВСУ

      Россиянам облегчили снятие средств с банковских счетов в одной стране

      Нудисты 25 лет посещали крупный пляж из-за ошибки властей

      Молодых спортсменов предупредили о риске бесплодия

      Россиянка заколола вилами ударившего ее гостя

      Путин поручил освободить российский город от вредного производства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше