Россиянка заколола вилами ударившего ее гостя

Суд дал 9 лет колонии жительнице Башкирии, заколовшей вилами спящего гостя

Жительница Башкирии заколола вилами спящего гостя за то, что тот ее ударил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, все произошло в ее доме в Аскинском районе республики. 43-летняя женщина распивала спиртные напитки в компании знакомого. В какой-то момент между ними завязался спор и началась драка, в ходе которой мужчина ударил хозяйку дому. Позже, когда обидчик уснул, женщина взяла вилы и четыре раза ударила ими по телу гостя, а затем добила его ножом. Мужчина не выжил.

Суд приговорил женщину к девяти годам колонии.

Ранее житель Новосибирска воткнул вилы в голову своему знакомому во время конфликта на автостоянке. Нападавшего арестовали.