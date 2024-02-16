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18:21, 16 февраля 2024Ценности

Россиянкам назвали модную одежду на весну и лето

Стилистка Ирина Девяткина: бермуды и юбки по колено станут трендами весны и лета

Фото: Unsplash

Стилист-имиджмейкер Ирина Девяткина назвала россиянкам модную одежду на весну и лето 2024 года. Ее комментарий публикует RuNews24.ru.

Актуальными в грядущих теплых сезонах окажутся многослойные наряды, а также предметы гардероба и аксессуары с изображением цветов, отметила эксперт. Также трендами станут шорты-бермуды, которые в холодную погоду можно сочетать с колготками, и юбки по колено преимущественно прямого или трапециевидного силуэта.

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Кроме того, специалистка призвала обратить внимание на вещи красного цвета и оттенка металлик, а также блейзеры и белые платья длины макси.

Ранее в феврале российский стилист Александр Рогов также назвал необходимую одежду на весну и лето 2024 года. Речь шла о состаренных нарядах с намеренно созданным визуальным эффектом испорченного изделия.

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      Алина Гостева
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