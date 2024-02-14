Стилист Рогов назвал состаренную одежду с дырами необходимой весной и летом

Стилист Рогов призвал носить состаренную одежду с дырами весной и летом

Российский стилист Александр Рогов в Telegram назвал необходимую одежду на весну и лето 2024 года.

Речь идет о состаренных нарядах с намеренно созданным визуальным эффектом испорченного изделия. «Состаренные и искусственно деконструированные вещи — абсолютный must-have сезона весна-лето — 2024», — заявил эксперт.

В качестве примера специалист привел снимки с данными образами. Так, на размещенных кадрах мужчины и женщины носили свитера с дырами, торчащими нитями и оторвавшимися частями материала. Указанные предметы гардероба они сочетали с облегающими шортами, удлиненными белыми рубашками и брюками, джинсами скинни, а также с широкими розовыми штанами из легкой ткани и джинсовыми кюлотами (широкие укороченные брюки — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Рогов назвал главные модные тренды в 2024 году. По словам эксперта, в данный период лидировать будут «потрепанность, инфантильность, вестерн и обилие украшений на сумках».