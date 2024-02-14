Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:22, 14 февраля 2024Ценности

Стилист Рогов назвал состаренную одежду с дырами необходимой весной и летом

Стилист Рогов призвал носить состаренную одежду с дырами весной и летом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский стилист Александр Рогов в Telegram назвал необходимую одежду на весну и лето 2024 года.

Речь идет о состаренных нарядах с намеренно созданным визуальным эффектом испорченного изделия. «Состаренные и искусственно деконструированные вещи — абсолютный must-have сезона весна-лето — 2024», — заявил эксперт.

В качестве примера специалист привел снимки с данными образами. Так, на размещенных кадрах мужчины и женщины носили свитера с дырами, торчащими нитями и оторвавшимися частями материала. Указанные предметы гардероба они сочетали с облегающими шортами, удлиненными белыми рубашками и брюками, джинсами скинни, а также с широкими розовыми штанами из легкой ткани и джинсовыми кюлотами (широкие укороченные брюки — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Рогов назвал главные модные тренды в 2024 году. По словам эксперта, в данный период лидировать будут «потрепанность, инфантильность, вестерн и обилие украшений на сумках».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      Соседов высказался о поездках артистов в зону СВО после «голой вечеринки»

      Российский писатель высказался об использовании ИИ в литературе

      Глава «Роскосмоса» понадеялся «реально сдвинуть» ситуацию со спутниками

      Российскому региону предрекли морозы до минус 54 градусов

      Молдавия запланировала получить миллионы евро от Германии для решения кризиса

      В России суд дал пожизненный срок педофилу и 17 лет его супруге

      Женщина нашла мужчину в мусорном баке и вышла за него замуж

      В России ответили на протест Литвы из-за объявления в розыск ряда политиков

      Назван срок возвращения морозов в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше