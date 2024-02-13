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15:17, 13 февраля 2024Ценности

Стилист Рогов назвал потрепанность и инфантильность главными модными трендами

Александр Рогов

Александр Рогов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram назвал главные модные тренды в 2024 году.

По словам эксперта, в данный период лидировать будут «потрепанность, инфантильность, вестерн и обилие украшений на сумках». В качестве иллюстрации к посту он продемонстрировал снимки с показа осенне-зимней коллекции американского бренда Coach.

Так, на размещенных кадрах манекенщики дефилировали в помятых пиджаках и пальто и с объемными сумками, украшенными многочисленными аксессуарами.

В январе Александр Рогов также назвал новый тренд в одежде. По словам эксперта, на улицах мировых столиц моды все чаще стали появляться знаменитости и любители фэшн-индустрии в так называемых куртках рабочего.

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      Алина Гостева
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