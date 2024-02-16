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10:28, 16 февраля 2024Силовые структуры

Российские полицейские задержали пособницу телефонных мошенников

В Красноярском крае женщину арестовали за хищение денег у пенсионеров

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярском крае суд арестовал 46-летнюю пособницу телефонных мошенников за хищение у пенсионерки 1,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Возбуждено два уголовных дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержанная рассказала, что нашла объявление о вакансии курьера в одном из мессенджеров, а когда связалась с работодателем, узнала, что суть ее работы в том, чтобы приезжать по адресам, забирать деньги и переводить их на банковские счета.

По данным силовиков, 94-летняя пенсионерка ответила на звонок по стационарному телефону. Звонившая представилась дочерью пострадавшей и рассказала, что она якобы попала в ДТП, и ей нужны деньги, чтобы заплатить пострадавшему. Далее уже мужской голос предупредил пенсионерку о том, что к ней приедет их сотрудник — ему и надо будет отдать деньги. «Сотрудником» оказалась подозреваемая. Пенсионерка передала ей 1,4 миллиона рублей, а когда женщина ушла, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников. Она рассказала о случившемся социальному работнику. Та обратилась в полицию.

Полиция установила личность мошенницы и задержала ее. Кроме того, силовики установили, что это не единственный случай, когда задержанная забирала деньги у пожилых. Ранее одна из пожилых жительниц района уже передала злоумышленнице 175 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники убедили пенсионера скачать на телефон приложение, с помощью которого со счета мужчины украли 12 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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