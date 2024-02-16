Российские военные построили «подземный город» под Херсоном. Что в нем есть и для чего он нужен?

РИА Новости: бойцы ВС России построили подземный город на херсонском направлении

Российские военные построили «подземный город» для личного состава группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.

Жилые блиндажи, укрытые аэродромными плитами и земляными насыпями, в первую очередь позволяют обезопасить военных от артиллерийских снарядов, осколков и сбросов с дронов. В то же время подземная постройка выполняет и другие полезные функции.

Военные имеют возможность помыться и заняться спортом

Как рассказал начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным Лис, протяженность переходов и траншей города превышает три километра, а коммуникации заложены на глубине около трех метров. Там есть жилые помещения, кухня и столовая, рассчитанные на 75 человек, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская.

На первое у нас суп гороховый, на второе — консервы мясные с кашей гречневой. Все согласно раскладке — по нормам. Ребята довольные. В принципе, говорят, как дома. Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят Лис начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр»

По его словам, в блиндажах могут жить по шесть-восемь человек. В них есть печки, средства связи, электричество, система центрального оповещения. Спортзал оборудован гирями, гантелями, грушами и штангой. Есть даже личные тренеры — те из военных, кто на гражданке работал преподавателем физкультуры или в фитнесе.

Ранее военкор рассказывал о жизни мобилизованных в зоне СВО

В ноябре 2022 года военный корреспондент Александр Коц описал быт российских бойцов под Сватово в Луганской народной республике. По его словам, военные жили в палатках-казармах, которые были разбросаны по лесу и постоянно переставлялись. «Мы же подолгу на одном месте не задерживаемся. У нас столько этих переездов было, что одним больше, одним меньше», — говорил один из военнослужащих.

По словам Коца, в распоряжении бойцов была баня, кафе, где его даже угостили шашлыком. «На натянутых веревках под проливным дождем "сушится" постиранная форма. Выглядит это инфернально», — рассказал военкор.

Коц также отметил, что если военными руководит офицер, который способен грамотно организовать работу подчиненных, то, как правило, серьезных проблем нет.