Военкор рассказал о жизни мобилизованных россиян в зоне СВО

Военкор Коц рассказал, что мобилизованные россияне живут в зоне СВО в палатках-казармах

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о жизни мобилизованных в зоне специальной военной операции (СВО) под Сватово в Луганской народной республике. Соответствующий материал был опубликован на сайте KP.RU.

Журналист отметил, что в последнее время родственники призванных россиян часто жалуются ему в Telegram на тяжелые условия на фронте: «Вода в окопах, дожди идут, спят в землянках». Он отметил, что понять гражданских можно, и обстановка в зоне СВО действительно непростая. Однако, подчеркнул Коц, если бойцами руководит грамотный офицер, который способен организовать работу подчиненных, то, как правило, серьезных проблем нет. «Ну да, грязь. А куда от нее денешься? Она и на гражданке никому не помогает. Нормально, справляемся», — оценил обстановку мобилизованный с позывным Орел.

По словам военкора, российские бойцы живут в палатках-казармах, которые разбросаны по лесу и постоянно переставляются. «Мы же подолгу на одном месте не задерживаемся. У нас столько этих переездов было, что одним больше, одним меньше», — отметил один из военнослужащих.

В распоряжении мобилизованных, продолжил журналист, есть душ, баня и так называемое кафе, где его угостили остатками шашлыка, оставшегося после празднования Дня ракетных войск и артиллерии. «На натянутых веревках под проливным дождем "сушится" постиранная форма. Выглядит это инфернально», — рассказал Коц.

Ранее он опубликовал прейскурант для мобилизованных за уничтожение техники Вооруженных сил Украины. Согласно документу, за ликвидированный самолет военнослужащим российской армии заплатят 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч, за танк или взвод противника — 100 тысяч рублей.

