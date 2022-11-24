Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:40, 24 ноября 2022Россия

Военкор рассказал о жизни мобилизованных россиян в зоне СВО

Военкор Коц рассказал, что мобилизованные россияне живут в зоне СВО в палатках-казармах

Фото: РИА Новости

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о жизни мобилизованных в зоне специальной военной операции (СВО) под Сватово в Луганской народной республике. Соответствующий материал был опубликован на сайте KP.RU.

Журналист отметил, что в последнее время родственники призванных россиян часто жалуются ему в Telegram на тяжелые условия на фронте: «Вода в окопах, дожди идут, спят в землянках». Он отметил, что понять гражданских можно, и обстановка в зоне СВО действительно непростая. Однако, подчеркнул Коц, если бойцами руководит грамотный офицер, который способен организовать работу подчиненных, то, как правило, серьезных проблем нет. «Ну да, грязь. А куда от нее денешься? Она и на гражданке никому не помогает. Нормально, справляемся», — оценил обстановку мобилизованный с позывным Орел.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

По словам военкора, российские бойцы живут в палатках-казармах, которые разбросаны по лесу и постоянно переставляются. «Мы же подолгу на одном месте не задерживаемся. У нас столько этих переездов было, что одним больше, одним меньше», — отметил один из военнослужащих.

В распоряжении мобилизованных, продолжил журналист, есть душ, баня и так называемое кафе, где его угостили остатками шашлыка, оставшегося после празднования Дня ракетных войск и артиллерии. «На натянутых веревках под проливным дождем "сушится" постиранная форма. Выглядит это инфернально», — рассказал Коц.

Ранее он опубликовал прейскурант для мобилизованных за уничтожение техники Вооруженных сил Украины. Согласно документу, за ликвидированный самолет военнослужащим российской армии заплатят 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч, за танк или взвод противника — 100 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о массированном ударе по объектам военного управления Украины
Минобороны отчиталось о срыве атаки ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны заявило о поражении установки РСЗО «Град» ВСУ
Российский пятиклассник проиграл в бою снежками и вызвал подкрепление
Военкор рассказал о жизни мобилизованных россиян в зоне СВО
Тело бизнесмена нашли на могиле его жены на кладбище в Москве
Милонов предложил запретить смену пола без медицинских показаний
Названы самые счастливые работники столицы
В США заметили снятые с вооружения стелс-самолеты
На Украине погиб российский спецназовец
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.